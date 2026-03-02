Xiaomi представила самый дорогой смартфон Leica Leitzphone

Стоимость новинки оценивается в 2 000 евро.

Компания Xiaomi представила свой самый дорогой смартфон под названием Leica Leitzphone. Устройство представили перед открытием выставки MWC в Барселоне.

Основным преимуществом новинки является внушительная камера. Основной сенсор получил камеру на 50 Мп. Также в него встроена телекамера на 200 М. С помощью встроенного на корпусе колесика можно вручную выставлять экспозицию или зум, как на обычном фотоаппарате.

Размер AMOLED-экрана составил 6,9 дюйма с частотой 120 Гц. Смартфон работает на базе процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5. Батарея получила емкость на 6000 мАч. Стоимость Leica Leitzphone в Европе будет оцениваться в две тысячи евро.

Ранее мы сообщали, что Apple проведет презентацию устройств 4 марта.

Видео: YouTube / Xia