Новый вирус Falcon атаковал более 10 тысяч Android-смартфонов в России

Компания F6 зафиксировала масштабное заражение вредоносной программой для Android. Falcon крадет данные из популярных сервисов, удаляет антивирусы и маскируется под системное обновление.

Более 10 тысяч российских пользователей Android стали жертвами обновленной версии вредоносной программы Falcon. Об этом сообщили ТАСС в компании F6, специализирующейся на информационной безопасности.

Впервые Falcon обнаружили в 2021 году, а в 2022-м его начали маскировать под официальные приложения российских банков. В ноябре 2025 года стартовала новая волна распространения, а в феврале 2026-го специалисты раскрыли масштаб заражения и новые возможности вируса. Falcon теперь умеет удалять антивирусные приложения и получать полный контроль над устройством. Эксперты называют его универсальной отмычкой для аккаунтов.

Вредонос распространяется через фишинговые сайты и сообщения в мессенджерах. За последние две недели февраля число заражений выросло на 33%. Некоторые системы защиты, например на смартфонах Xiaomi, не распознают угрозу. После загрузки Falcon маскируется под обновление системы и устанавливает версию FalconRAT. Программа запрашивает доступ к функциям для людей с ограниченными возможностями, что позволяет ей самостоятельно выдавать себе разрешения.

Falcon способен красть данные из более чем 30 сервисов, включая VPN, социальные сети, маркетплейсы, приложения такси и YouTube. Он подменяет экраны реальных приложений на фейковые веб-страницы, сохраняет логины, пароли и коды двухфакторной аутентификации и отправляет их злоумышленникам. Пользователь может не замечать заражения, принимая действия вируса за технические сбои. Специалисты рекомендуют не открывать подозрительные ссылки, скачивать приложения только из официальных магазинов, регулярно обновлять антивирусы и проверять настройки безопасности. Также советуют настроить двухфакторную аутентификацию и использовать VPN от проверенных сервисов.

Ранее на Piter.TV: в МВД рассказали, как защитить смартфон от мошенников.

Фото: pxhere