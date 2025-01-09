В сети обсуждают утилиту для отключения предустановленного MAX на Android

Инструмент MaxBlocker позволяет удалить приложение без root-прав с помощью ADB-команд. Пользователи предлагают несколько вариантов использования, включая портативную версию для Windows.

Утилита MaxBlocker позволяет отключать или удалять предустановленное приложение MAX на Android без root. Инструмент способен обойти стандартные настройки телефона. Об этом сообщили пользователи веб-сервиса GitHub.

Программа использует команды ADB и предлагает "разобраться" с Max через портативную версию для Windows, bat-файлом или с помощью ручных ADB-команд. Все варианты безопасны и не требуют подключения к сети.

Для работы потребуется установить ADB, включить отладку по USB и разрешить подключение устройства. На корпоративных гаджетах возможны ограничения, а сброс настроек телефона потребует повторной настройки утилиты.

Вопрос об удалении предустановленного приложения MAX давно волнует многих россиян. Запрос на его решение поступает экспертам регулярно.

Ранее сообщалось о рассылке трояна Mamont через MAX, но администрация компании опровергла эти сведения.