Apple проведет презентацию устройств 4 марта

Американская компания Apple проведет презентацию новых устройств 4 марта. Об этом сообщает издание The Verge.
Отмечается, что журналисты и избранные блогеры получили приглашение на презентацию, которое пройдет в Нью-Йорке. Одновременно с ним представители Apple проведут встречи с прессой в Лондоне и Шанхае. Презентация начнется в 17:00 по московскому времени.
Также сообщается, что в приглашениях логотип Apple представили из сегментированных дисков желтого и зеленого цветов. Эксперты думают, что это намек на презентацию разноцветных MacBook, которые компания должна анонсировать в марте нынешнего года. Кроме того, на мероприятии могут показать новые MacBook Air, Pro и мониторы для Mac.
Ранее мы сообщали, что в Apple идет работа над обновленной версией iOS 27.
Фото: pxhere.com
