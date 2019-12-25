Стабильную MIUI 12 получили 14 старых моделей Xiaomi и Redmi

Команда разработчиков оболочки MIUI 8 сентября объявила в своем официальном микроблоге в Weibo о выпуске второй волны стабильной версии MIUI 12 для 14 моделей смартфонов Xiaomi и Redmi.
Обновление стало доступно для следующих моделей: Xiaomi Mi 8, Xiaomi Mi 8 Fingerprint Edition, Xiaomi Mi 8 Transparent Discovery, Xiaomi Mi Mix 3, Xiaomi Mi 9 SE, Xiaomi Mi Mix 2S, Xiaomi Mi CC9 Pro, Xiaomi Mi CC9, Xiaomi mi CC9 MEitu Edition, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note7, Redmi Note7 Pro, Redmi 10X и Redmi 10X Pro.
Оболочка MIUI 12 имеет переработанный интерфейс, улучшенную темную тему, анимацию, переработанные фирменные приложения, повышенную безопасность личных данных.
Ранее были названы самые производительные Android-смартфоны августа 2020 года.
Фото: pixabay
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