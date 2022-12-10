Xiaomi создал свой первый электрокар Xiaomi SU7

Первые тестовые автомобили уже сошли с конвейера.

Министерство промышленности и информационных технологий Китая (MIIT) опубликовало первые официальные фотографии автомобиля, созданного Xiaomi.

Китайский концерн Xiaomi за 2,5 года спроектировал и выпустил свой первый электрокар Xiaomi SU7. Первые тестовые автомобили уже сошли с конвейера. Серийное производство стартует в декабре 2023-го, отметил портал 110km.ru.

Пока Xiaomi SU7 не представлен официально, но из данных MIIT, базовый заднеприводный вариант развивает 199 л.с. и может разогнаться до 210 км/ч. Максимальная скорость полноприводного электрокара мощностью 673 л.с. составляет 265 км/ч.

Продажи автомобилей должны стартовать в начале 2024 года. Ориентировочная стоимость новинки в топовой комплектации превысит 300 тысяч юаней или 3,7 млн рублей.

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Фото: MIIT