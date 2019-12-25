Lada Granta вновь начнут выпускать без подушек безопасности

Если вопрос не удастся решить в ближайшей перспективе, то аналогичная судьба может постигнуть и Lada Vesta.

В 2022 году на фоне введенных в отношении России санкций АвтоВАЗ начал собирать автомобили в упрощенной комплектации. Но уже в августе прошлого года семейство Lada Granta вновь получило подушки безопасности. Сейчас ситуация опять осложнилась, сообщил портал 110km.ru.

Как рассказал первый вице-президент по стратегии и техническому развитию АО АВТОВАЗ Евгений Шмелёв на Баркемп – 2023 в Санкт-Петербурге, АВТОВАЗ в связи с дефицитом комплектующих возобновляет производство автомобилей GRANTA без подушек безопасности.

Если вопрос не удастся решить в ближайшей перспективе, то аналогичная судьба может постигнуть и Lada Vesta.

Фото: Lada