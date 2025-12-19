Продажи "Автоваза" в 2025 году сократились на 26%

Дмитрий Костромин рассказал о продажах отечественных автомобилей Lada.

Продажи "Автоваза" по результатам 2025 года сократились на 26 процентов и составили 338 тысяч автомобилей, включая поставки по государственному контракту. Соответствующей информацией с журналистами в рамках выступления на пресс-конференции сообщил вице-президент компании по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин. Эксперт уточнил, что доля транспортного средства Lada на отечественном рынке новых легковых и легких коммерческих автомобилей за отчетный период составила 24 процента. В текущем году производитель планирует увеличить эту долю до 25 процентов.

Дополнительно специалист довел до общественности информацию о детализации продаж по моделям за 2025 год. Модель Lada Granta была куплена 144,4 тысяч раз, Lada Vesta - 75,1 тысяч, Lada Niva - 69,6 тысяч, Lada Largus - 35,9 тысяч, Lada Iskra 6,8 тысяч, а автомобиль Lada Aura 1,7 тысяч раз. Реализация коммерческих автомобилей составили 14,2 тысяч единиц. Юридическим лицам за прошлый год "Автоваз" продал 143,3 тысяч машин.

