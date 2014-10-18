Электрокар в заносе: Avatr 12 испытали на мокром треке в Китае

Китайский автопроизводитель продемонстрировал возможности своего электрического лифтбека Avatr 12 в нестандартных условиях. Во время испытаний на одном из крупнейших полигонов на западе страны автомобиль показал уверенное поведение на мокром покрытии и способность к контролируемому заносу. Подробности рассказал портал 110km.ru.

Несмотря на внушительную массу — около 2,6 тонны, модель стабильно держится в дрифте. Инженеры сделали ставку на полный привод и продвинутую электронику: система распределения тяги помогает удерживать автомобиль в скольжении, если водитель активно работает рулем. В дождевых условиях машина демонстрировала предсказуемый срыв в занос и сохраняла управляемость.

Техническая часть у Avatr 12 соответствует заявленным амбициям. Версия с двумя электромоторами развивает 578 лошадиных сил и разгоняется до 100 км/ч за 3,9 секунды. Низкий центр тяжести, обеспеченный размещением батареи в полу, и многорычажная подвеска способствуют устойчивости даже в сложных сценариях.

Интерьер также ориентирован на активное вождение. В салоне — панорамный дисплей диагональю более 35 дюймов и отдельный экран мультимедиа. При этом производитель сохранил физические кнопки на руле, включая клавишу Boost, которая позволяет мгновенно задействовать максимальную тягу.

Параллельно в Китае представили обновленную версию модели. В топовой комплектации она получила уже три электромотора с суммарной отдачей до 968 лошадиных сил. Ожидается, что такой автомобиль сможет ускоряться до "сотни" менее чем за три секунды. Также в оснащении заявлены лидары нового поколения.

Ближайшей площадкой для демонстрации новинок станет Пекинский международный автосалон, который пройдет с 24 апреля по 3 мая. По предварительным данным, на нем представят более тысячи автомобилей, включая десятки мировых премьер.

