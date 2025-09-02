В Харбине пройдет российско-китайский строительный форум: открыт набор участников

В мае 2026 года в Харбине состоится III Российско-китайский строительный форум. Организатором выступает Всероссийский центр национальной строительной политики совместно с властями китайской провинции Хэйлунцзян и администрацией города. Сейчас формируется российская делегация, к участию приглашают представителей бизнеса, профильных ведомств и отраслевых организаций. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Форум пройдет 17–18 мая и станет продолжением сотрудничества России и Китая в сфере строительства и инфраструктуры. Мероприятие поддерживают государственные структуры обеих стран, а также деловые и научные объединения. Участие для российских представителей заявлено как бесплатное.

Основной акцент сделан на практической работе: участники смогут обсудить совместные проекты, наладить прямые контакты и выйти на потенциальных партнёров. В программе предусмотрены деловые встречи, переговоры в форматах B2B и B2G, а также визиты на строительные площадки и промышленные объекты. Отдельный блок посвящён знакомству с китайскими технологиями, включая цифровые решения и применение искусственного интеллекта в строительстве.

Кроме того, участники получат доступ к выставке, где представят разработки и продукцию китайские компании. Российские делегаты смогут бесплатно презентовать собственные проекты и провести переговоры с инвесторами и заказчиками.

Организаторы рассчитывают, что форум станет площадкой для запуска новых инвестиционных инициатив, расширения поставок материалов и оборудования, а также развития совместных образовательных программ. Отдельное внимание уделяется Дальнему Востоку, где планируется реализация ряда инфраструктурных проектов с участием китайских партнёров.

Регистрация для участия открыта до 12 мая 2026 года. Участникам обещают организационную поддержку, включая помощь с логистикой и размещением.

Фото: сайт Всероссийского центра национальной строительной политики (ВЦНСП)