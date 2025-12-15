Директор ресторана "Москва – Пекин" рассказал о переезде в Россию и любви к Петербургу

Директор ресторана "Москва – Пекин" Ван Тун поделился с "Петербургским дневником" историей своего переезда в Россию и впечатлениями от города на Неве. Он рассказал, что до переезда из Пекина знал о России только то, что там есть Владимир Путин, Москва и Красная площадь. Информацию о Петербурге он черпал из интернета, где писали, что это самый красивый город страны, расположенный у моря. Эти сведения, как отметил Ван Тун, оказались правдивыми.

Будучи родом из небольшого китайского городка, Ван Тун после школы сразу начал работать. В Пекине он устроился в отель, где под руководством мастера научился создавать из овощей настоящие произведения искусства. Спустя много лет работы в ресторанном бизнесе отеля знакомый пригласил его на работу в Петербург.

Двенадцать лет назад, собираясь в Россию, Ван Тун взял с собой множество специй. Из-за долгого досмотра на таможне в Шереметьево он опоздал на рейс в Петербург и был вынужден покупать новый билет. Первым блюдом русской кухни, которое он попробовал в России, стал борщ в заведении города Пушкина. По его словам, это было очень вкусно.

Ван Тун подчеркнул, что кухня в "Москва – Пекин" остается аутентичной: шеф-повара — из Китая, а вкус блюд напоминает родину. При этом основные ингредиенты закупаются в России, включая судака, который, по его словам, очень популярен у россиян. Из Китая же поставляются только специи, специальная посуда для утки по-пекински, чай и элементы интерьера — кресла в стиле династии Цин, фигурки лошадей из Сианя и ручная вышивка на скатертях.

Ван Тун отметил, что его ресторан является не просто заведением общепита, а настоящим местом китайской культуры в Петербурге. В России он создал семью: у него есть жена и десятилетний сын, который ходил в местный детский сад и теперь учится в третьем классе школы. Директор ресторана добавил, что, по его мнению, учиться в российской школе легче, чем в китайской: у детей остается время на отдых и общение с семьей.

