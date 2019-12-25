Названы самые производительные Android-смартфоны августа 2020 года

Бенчмарк Master Lu опубликовал рейтинг самых производительных смартфонов на базе системы Android за август 2020 года.
Лидером рейтинга стал Xiaomi Mi 10 Ultra, набравший 187,9 балла. В Китае его продажи начались 21 августа, топовая версия имеет 16+512 Гб памяти. Процессор Snapdragon 865 оснащен системой охлаждения. Второе и третье места у китайских iQOO 5 и iQOO 5 Pro, набравших 185,03 и 183,49.
Далее идут Vivo S7, OPPO K7 и Realme V5, Samsung Galaxy Note 20 Ultra, Samsung Galaxy Note 20, Redmi K30 Extreme Edition и Nokia C3.
Ранее эксперт рекомендовал отказаться от ношения телефона в кармане.
Фото: pixabay
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