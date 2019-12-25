Названы самые производительные Android-смартфоны августа 2020 года

Лидером рейтинга стал Xiaomi Mi 10 Ultra.

Бенчмарк Master Lu опубликовал рейтинг самых производительных смартфонов на базе системы Android за август 2020 года.

Лидером рейтинга стал Xiaomi Mi 10 Ultra, набравший 187,9 балла. В Китае его продажи начались 21 августа, топовая версия имеет 16+512 Гб памяти. Процессор Snapdragon 865 оснащен системой охлаждения. Второе и третье места у китайских iQOO 5 и iQOO 5 Pro, набравших 185,03 и 183,49.

Далее идут Vivo S7, OPPO K7 и Realme V5, Samsung Galaxy Note 20 Ultra, Samsung Galaxy Note 20, Redmi K30 Extreme Edition и Nokia C3.

Ранее эксперт рекомендовал отказаться от ношения телефона в кармане.

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