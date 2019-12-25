Эксперт рекомендовал отказаться от ношения телефона в кармане

Это может влиять на здоровье.

Существует мнение, что использование смартфонов вредит здоровью, некоторые врачи считают, что носить телефон в кармане вредно для репродуктивной системы. Об этом агентству "Прайм" рассказал медицинский директор сервиса "СберЗдоровье" Владислав Мохамед Али.

Эксперт отметил, что было проведено множество исследований, но получить убедительных данных так и не удалось.

Однако, людям все равно советуют сокращать время контакта тела с мобильным телефоном. Потому что считается, что тело человека является электромагнитным прибором, как и смартфон. Каждая клетка, создавая вокруг электромагнитное поле, взаимодействует с другими магнитными полями. Это может влиять на биохимические процессы.

Ранее была названа опасность постоянно включенного Bluetooth.

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