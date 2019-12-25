Названа опасность постоянно включенного Bluetooth

Злоумышленник может взломать Bluetooth и получить любую информацию.

Постоянно включенный Bluetooth не только быстрее разряжает аккумулятор смартфона, но и может стать для хакеров ключом к личным данным, хранящимся в памяти гаджета. Об этом агентству "Прайм" рассказал доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев.

Злоумышленник может взломать Bluetooth и получить любую информацию или, получив контроль над гаджетом, отправлять на него нежелательные данные. На одном из хакерских фестивалей в Нидерландах как раз было продемонстрировано, как с помощью программы и ноутбука можно послушать разговор водителя, который использует Bluetooth-гарнитуру.

Эксперт советует отключать Bluetooth сразу после того, как вы воспользуетесь им по назначению.

Почта, карты и мессенджеры могут нагревать смартфон.

Фото: Piter.TV