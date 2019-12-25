Почта, карты и мессенджеры могут нагревать смартфон

Эксперт назвал самые распространенные причины нагревания смартфона.

Есть несколько наиболее популярных причин, из-за которых смарфтон может нагреваться. Об этом агентству "Прайм" рассказал гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.

Одна из причин – недостаточная по качеству связь для работы приложений (мессенжеры, почта, карты). Именно для этих приложений обычно нужен качественный интернет. А если его не хватает, то приложения начинают отправлять большое количество запросов, а это приводит к быстрой разрядке и нагреванию батареи.

Ещё одна причина – перегрев процессора. Не все смартфоны могут работать при одновременно включенных Wi-Fi, GPS и Bluetooth. Что-то следует выключить или даже на время отключить полностью гаджет. Нагревать смартфон могут и программные ошибки экспериментальных приложений. Для устранения нагревания нужно просто удалить приложение. Также довольно частая причина перегрева телефона – неоригинальная зарядка и неисправная батарея.

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Фото: Piter.TV