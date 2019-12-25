Эксперт рассказал, какие СМС нужно сразу удалять

Хранить в телефоне конфиденциальную информацию, уведомления от банков и пароли может быть опасно.

Директор института IT университета "Синергия" Станислав Косарев рассказал, какие СМС-сообщения необходимо сразу же удалять после получения. По его словам, хранить на телефоне конфиденциальную информацию, уведомления от банков и пароли может быть опасно. Об этом пишет агентство "Прайм".

Эксперт советует вспомнить, какие СМС могут содержать пароли от сайтов. На всякий случай их следует отправить в корзину. Также мошенники могут воспользоваться одноразовыми кодами, которые отправляются системой для входа в личный кабинет.

Помимо чистки сообщений, стоит позаботиться о безопасности вашей информации. Для этого на телефон следует установить пароль. Это может быть отпечаток пальца, Face ID или цифровой пароль. Эксперт призвал не использовать в пароле цифры "1,2,3,4,5".

По словам специалиста, телефон должен быть заблокирован даже тогда, когда он находится в поле вашего зрения. К примеру, смартфон остается на столе, пока вы обедаете с коллегами.

Ранее мы рассказывали о перечне настроек в смартфоне, которые запрещено трогать.

Фото: pixabay.com