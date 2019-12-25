Установлен перечень настроек в смартфоне, которые нельзя трогать

Сломать смартфон нельзя, однако испортить его качество работы возможно.

Директор института информационных технологий университета "Синергия" Станислав Косарев рассказал о перечне настроек, которые нельзя трогать в смартфоне. Об этом пишет агентство "Прайм".

По словам эксперта, сломать что-то в телефоне, открыв настройки, нельзя, однако испортить качество работы устройства возможно. К слову, не стоит трогать настройки SIM-карты. Это может привести к сбою в сети. Также стоит быть осторожными с подписками и платными услугами, которые некоторые операторы встраивают в меню SIM-карты.

То же самое касается особых возможностей, например, режима для слабовидящих. Неправильная настройка может привести к изменению интерфейса. Какое-то время его будет невозможно вернуть в привычный режим.

В некоторых смартфонах также есть функция очистки. Она может полностью отформатировать телефон, удалив вместе с системным мусором все ваши медиафайлы. Если вы не знаете, как работает эта функция, лучше ее вовсе не трогайте.

Особое внимание необходимо уделить настройкам аккаунта. Избегайте выхода из аккаунтов, к которым привязан ваш ID. Забыв пароль, у вас могут возникнуть проблемы с покупками и обновлением приложений.

Также не стоит трогать настройки родительского контроля, которые могут серьезно ограничить доступ ко многим сайтам и приложениям.

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