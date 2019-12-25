В Роскачестве рассказали о новых схемах мошенничества в WhatsApp

Абсолютное большинство трюков связано с социальной инженерией, когда пользователя просят кликнуть по ссылке или загрузить файл.

Заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский рассказал о новых схемах мошенничества в WhatsApp. По словам эксперта, абсолютное большинство из них связано с социальной инженерией, когда пользователя просят кликнуть по ссылке или загрузить файл. Об этом пишет агентство "Прайм".

Лоевский заявил, что злоумышленники зачастую используют громкие имена компаний, например, Google, Apple и Facebook, горячие темы, как COVID-19, или супервыгодные предложения (1000 бесплатных Гб интернета к 10-летию сервиса). Нередко мошенники подделывают официальные профили WhatsApp, копируя название и оформление.

Эксперт призвал пользователей WhatsApp никому не отправлять сугубо личную информацию такую, как номер банковской карты, счета, дату рождения, пароли. Все это – ловушка. По словам Лоевского, никто и никогда не будет запрашивать все это из благих побуждений.

Также стоит задуматься, если в переписке вам предлагают подтвердить свою активность, обновить эмодзи или переслать сообщение нескольким контактам, чтобы обновить мессенджер. Так вы поспособствуете распространению мошенничества. В таких сообщениях, как правило, содержится фишинговая ссылка, при переходе по которой может произойти все, что угодно, включая загрузку вредоносной программы и похищение ваших персональных и платежных данных.

Иногда сообщения от неизвестных пользователей могут содержать файлы, сеющие панику в обществе. Поэтому лучше отключить автозагрузку изображений и видео в настройках мессенджера. Эксперт посоветовал не принимать файлы от незнакомцев.

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