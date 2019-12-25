В среду, 19 августа, стало известно о том, что Александринский театр представит свои спектакли в WhatsApp. Об этом сообщает пресс-служба театра.
Спектакль называется "Через час". В сюжете реальные истории из жизни подростков, когда им нужно было определить свои стремления и дальнейшие планы.
Напомним, что сезон в Александринском театре стартовал 4 августа. Спектакли показывают исключительно онлайн из-за ограничительных мер во время пандемии коронавируса.
Ранее мы сообщали о том, что с 20 августа в петербургских "Мегах" откроются кинотеатры.
Фото:Piter.TV
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