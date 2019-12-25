Александринский театр открыл новый сезон 4 августа программой онлайн-трансляций.

В среду, 19 августа, стало известно о том, что Александринский театр представит свои спектакли в WhatsApp. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Спектакль называется "Через час". В сюжете реальные истории из жизни подростков, когда им нужно было определить свои стремления и дальнейшие планы.

Напомним, что сезон в Александринском театре стартовал 4 августа. Спектакли показывают исключительно онлайн из-за ограничительных мер во время пандемии коронавируса.

Ранее мы сообщали о том, что с 20 августа в петербургских "Мегах" откроются кинотеатры.

Фото:Piter.TV