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Александринский театр представит свои спектакли в WhatsApp
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IRINA_CHALKINA

Александринский театр представит свои спектакли в WhatsApp

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Александринский театр открыл новый сезон 4 августа программой онлайн-трансляций.

В среду, 19 августа, стало известно о том, что Александринский театр представит свои спектакли в WhatsApp. Об этом сообщает пресс-служба театра. 

Спектакль называется "Через час". В сюжете реальные истории из жизни подростков, когда им нужно было определить свои стремления и дальнейшие планы.

Напомним, что сезон в Александринском театре стартовал 4 августа. Спектакли показывают исключительно онлайн из-за ограничительных мер во время пандемии коронавируса.

Ранее мы сообщали о том, что с 20 августа в петербургских "Мегах" откроются кинотеатры.

Фото:Piter.TV

Теги: александринский театр
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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