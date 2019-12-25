С 20 августа в петербургских "Мегах" откроются кинотеатры

Кинотеатры будут работать с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.

В среду, 19 августа, стало известно о том, что с 20 августа в ТЦ "МЕГА Дыбенко" и "МЕГА Парнас" откроются кинотеатры. Об этом сообщили в пресс-службе со ссылкой на распоряжение властей Ленобласти.

Отмечается, что работа кинотеатров будет осуществляться с учетом рекомендаций от Роспотребнадзора. Так, вместимость кинозалов ограничат на 50%, а кресла будут расположены в шахматном порядке. Более того, интервалы между кинопоказами ограничат до 30 минут для дополнительной уборки, проветривания и дезинфекции помещений.

Также перед входом в зал будут размещены санитайзеры с дезинфицирующими средствами.

Первые киноновинки, которые смогут посмотреть горожане — "Побег из Претории", "Поезд в Пусан 2: Полуостров" и "Мой шпион".

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