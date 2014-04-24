Доход петербургских кинотеатров упал на 12,5%

Это худший показатель за последние пять лет, уступающий лишь цифрам 2022 года.

Посещаемость кинотеатров Санкт-Петербурга продолжает снижаться вследствие недостатка громких кинопремьер. Согласно данным газеты "Коммерсантъ-Петербург", доходы киносетей снизились более чем на 12% по сравнению с прошлым годом.

Отмеченная в июле тенденция падения посещаемости продолжилась и в августе. Количество зрителей сократилось на 14,5%, упав до 5,4 млн человек по всей стране и до 384,2 тыс. человек в Северной столице. Это худший показатель за последние пять лет, уступающий лишь цифрам 2022 года, когда залы посетило всего 4,1 млн зрителей.

В Северной столице выручка кинотеатров за август составила 158,3 млн рублей, что на 12,5% ниже прошлогодней цифры. Эксперты связывают падение зрительского интереса главным образом с отсутствием ярких премьер. Наиболее востребованным фильмом последнего летнего месяца стал хоррор-триллер "Одно целое".

Сейчас средняя заполняемость кинозалов в городе составляет около 11%. Несмотря на уменьшение аудитории, стоимость билетов постепенно растет: средняя цена билета поднялась с 384 до 415 рублей за год.

Фото: Unsplash (Corina Rainer)