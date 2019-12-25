В 30% проверенных сыров из петербургских магазинов обнаружен заменитель молочного жира

Кроме того, ещё три вида сыра не соответствуют заявленным параметрам по химическому составу.

Проведённая экспертиза продуктов, реализуемых в магазинах сетей "Дикси" и "Верный", обнаружила случаи продажи фальсифицированных молочных изделий, маркируемых системой "Честный знак". Исследования, выполненные общественной организацией "Общественный контроль" совместно с федеральным научным центром "ВНИИЗЖ", выявили, что треть проверенных образцов сыра содержат ненатуральные растительные жиры.

Кроме того, ещё три вида сыра не соответствуют заявленным параметрам по химическому составу. Одним из примеров некачественного продукта является сыр "Российский" торговой марки "Красная цена": его реальная жирность оказалась гораздо ниже указанной на упаковке, а сам продукт изготовлен не по строгим стандартам ГОСТ, а по собственным техническим условиям производителя.

Сыр "Воскресенский" марки "Белгородье" продемонстрировал недостаток содержания белков, что прямо противоречит установленным нормам и рецептуре изготовления. Ещё одна марка — "Российский" под названием "Заботливая хозяйка" — имела расхождения по массе жиров.

Выяснилось, что в одном из магазинов сети "Дикси" под видом известного сорта сыра "Гауда" распространялся фальсификат, вообще не содержащий молока, выпущенный предприятием ООО "Версия". Производитель заявлял о мерах по устранению нарушений, однако подобные изделия продолжают поступать в продажу.

Также супермаркет "Верный" предлагает покупателям продукцию марок "Российский" и "Тильзитер" фирмы "Брасовские сыры", содержащую растительные заменители натурального молочного сырья. Эксперты подчёркивают, что качественные молочные продукты невозможно производить столь дешёво, как стоят представленные образцы.



Фото: ВКонтакте / ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ