В "зеленой" и "желтой" коронавирусных зонах Ленобласти планируют ослабить ограничения

В представлении властей Ленобласти ситуация с COVID-19 достаточно стабилизировалась в некоторых зонах для снятия ограничений.

Власти Ленобласти планируют постепенное смягчений эпидемиологических ограничений, введенных на время пандемии коронавируса, сообщают телеграм-каналы со ссылкой на источники в Правительстве региона. Изменения коснутся лишь районов, расположенных в зеленой и желтой коронавирусных зонах.

Так, для зеленой зоны - такой является лишь Кингисеппский район - могут вообще упразднить все ограничительные меры. Для желтых зон - а это Волховский, Киришский, Кировский, Ломоносовский, Тосненский, Подпорожский, Волосовский, Лужский и Приозерский районы - могут смягчить требования к организации мероприятий и убрать часть запретов для бизнеса.

При этом рекомендации по соблюдению масочного режима и социальной дистанции, а также принудительная вакцинация для сотрудников сферы услуг и соцучреждений сохранятся.

Стабильность ситуации с коронавирусом в регионе старательно демонстрирует Роспотребнадзор, в течение многих дней показывая практически одинаковую статистику суточной заболеваемости.

Фото: Pexels и Facebook/Экономическое развитие Ленобласти