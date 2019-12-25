В Ленобласти за прошедшие сутки выявлено 233 новых случая COVID-19

Роспотребнадзор продолжает подкреплять отчеты о стабильности ситуации с коронавирусом одинаковым количеством заболевших в сутки.

233 человека заболели коронавирусом в Ленинградской области 12 августа - эти новые случаи зарегистрированы в официальной сводке заболеваемости и смертности Оперативного штаба по борьбе с распространением болезни. Ровно такое же количество было выявлено и 11 августа; 10 августа специалисты Роспотребнадзора насчитали 234 новых случая, 9 августа - 232, 8 августа - 234, 7 августа - 235, 6 августа - 234 и так далее: стабильность нахождения на плато в официальной статистике заставляет предположить, что изо дня в день ведомство выдаёт одну и ту же сводку. Но несмотря на удивительное постоянство общего количества заболевших, населённые пункты в сводке все же меняются.

11 августа Мурино было приписано 27 новых случаев, накануне же их количество увеличилось до 35. Складывается впечатление, что сотрудникам Роспотребнадзора необходимо раскидать определенное количество случаев на каждый день - и вся разница в том, кому эти случаи достанутся в новой сводке.

Вместе с Мурино 12 августа досталось больше всех Выборгу - 14, Киришам - 17, Сланцам - 9 и Тихвину - 8.

Ранее эксперты прокомментировали возможное одобрение вакцины "Спутник V" Всемирной организацией здравоохранения.

Фото: ВКонтакте/Минус коронавирус. Ленобласть