Эксперты прокомментировали возможное одобрение вакцины "Спутник V" ВОЗ

В словах ВОЗ появилась конкретика, отметили эксперты.

Помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао заявила, что организация может одобрить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" к середине сентября. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" прокомментировали заявление.

На данный момент проводятся юридические процедуры, а также решается вопрос о включении "Спутника V" в программу по обеспечению равного доступа к вакцинам всем жителям Земли.

Эксперты отметили, что не стоит считать сентябрь финальной датой, но все же конкретика со стороны ВОЗ появилась. Возможно, это связано с критикой в сторону организации, которая не одобряет вакцину по формальным причинам.

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