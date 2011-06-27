Аферисты создают Zoom-встречи с "полицейскими" для обмана россиян

В МВД России рекомендуют населению страны сохранять бдительность и не доверять непроверенным телефонным контактам.

В схемах обмана мошенники начали проводить "медвежомственные" видеоконференции в онлайн-сервисе Zoom, а в качестве "экспертов" выступают лжесотрудники полиции и государственных органов. Соответствующее заявление гражданам через социальные сети сделали сотрудники Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) при российских правоохранительных органах. Эксперты пояснили, что злоумышленники могут представляться представителями Минцифры и Росфинмониторинга. Таким образом преступники стремятся повысить уровень доверия к себе у потенциальной жертвы обмана.

По словам пресс-службы киберполиции, одна из жертв была убеждена в том, что ее аккаунт взломали. Мошенники перевели ее на поддельную службу поддержки, а затем оператор подтвердил взлом и направил дальше к профильным "специалистам". Для большей убедительности аферисты организовали видеоконференцию, в которой участвовали якобы сотрудники сразу нескольких надзорных ведомств. Однако в реальности организация таких совещаний в открытых интернет-сервисах крайне маловероятна.

Фото: Telegram / Вестник Киберполиции