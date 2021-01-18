Названы различия мошеннических схем в Белоруссии и России

Компания F6 раскрыла данные по преступной схеме, которая тестируется в Белоруссии для переноса на российских пользователей.

Мошенники используют против белорусов по большей части восемь криминальных онлайн-схем, одна из которых, вероятно, тестируется для того, чтобы перенести ее потом на россиян. Соответствующей информацией с журналистами информационного агентства "ТАСС" поделились аналитики компании F6. Эксперты объяснили, что на территории нашей страны существуют такие сценарии аферистов, которые совершенно не работают в соседней республике. В частности речь идет о "Мамонте", оплате фейковых покупок. На белорусских граждан она не работает. По версии специалистов из F6, на это повлияла работа местного банковского сообщества и правоохранительных органов. При этом в России кибератаки по "Мамонту" ведутся в круглосуточном режиме. Дополнительно против белорусов почти не применяются схемы через веб-адреса в национальной доменной зоне .by, так как ее защита продолжает усиливаться. В основном российском доменном пространстве (.ru) доля фишинговых доменов остается высокой.

В обоих случаях мошенники предпочитают создание сайтов в других доменных зонах для того, чтобы продлить срок жизни своих ресурсов и увеличить время их блокировки. пресс-служба компании F6

В компании называют уникальной для Белоруссии схему с получением злоумышленниками доступа к личным кабинетам в банках через боты в Telegram. Сейчас она может тестироваться для переноса в Россию и другие страны мира. Мимикрирующие под сервисы кредитных организаций боты рекламируются в социальных сетях или мессенджерах. Введя в таком боте пару логин и пароль от реального банковского кабинета, человек рискует своими денежными средствами. В реестр из популярных преступных схем против белорусов вошли инвестиционный скам, "розыгрыши" от имени банков, угон аккаунтов в мессенджерах, логинов банков через Telegram-боты, блокировка iPhone после авторизации хакера в iCloud, фейковые компенсации, маскировка под почтовые компании и фейковые опросы.

В Петербурге мужчину будут судить за попытку оплатить еду в ресторане "приколами".

Фото: Piter.tv