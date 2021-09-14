  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге мужчину будут судить за попытку оплатить еду в ресторане "приколами"
Сегодня, 16:17
85
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге мужчину будут судить за попытку оплатить еду в ресторане "приколами"

0 0

Он сделал заказ на сумму 3 тыс. рублей и подал кассиру ненастоящие 5 тыс. рублей.

Прокуратура Выборгского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 42-летнего уроженца Кемеровской области, которому вменяют ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). 

Как рассказали в надзорном ведомстве, 30 марта мужчина был в ресторане на Полюстровском проспекте и хотел расплатиться билетом "Банка приколов". Он сделал заказ на сумму 3 тыс. рублей и подал кассиру ненастоящие 5 тыс. рублей, но сотрудник обнаружил подделку и вместо сдачи воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. 

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: мошенники обманули пенсионерку на 8 млн рублей, заставив продать квартиру. 

Фото: Piter.TV 

Теги: покушение на мошенничество, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии