В Петербурге мужчину будут судить за попытку оплатить еду в ресторане "приколами"

Он сделал заказ на сумму 3 тыс. рублей и подал кассиру ненастоящие 5 тыс. рублей.

Прокуратура Выборгского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 42-летнего уроженца Кемеровской области, которому вменяют ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

Как рассказали в надзорном ведомстве, 30 марта мужчина был в ресторане на Полюстровском проспекте и хотел расплатиться билетом "Банка приколов". Он сделал заказ на сумму 3 тыс. рублей и подал кассиру ненастоящие 5 тыс. рублей, но сотрудник обнаружил подделку и вместо сдачи воспользовался кнопкой тревожной сигнализации.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее на Piter.TV: мошенники обманули пенсионерку на 8 млн рублей, заставив продать квартиру.

Фото: Piter.TV