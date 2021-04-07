Кравцов прокомментировал запрет Zoom продавать программу госучреждениям

Российские школы будут использовать отечественное ПО и "Сферум".

Глава российского Минпросвещения Сергей Кравцов прокомментировал запрет Zoom продавать программу государственным учреждениям. По мнению чиновника, отечественные школы возьмут ориентир на российское программное обеспечение. В частности, речь идет об использовании системы "Сферум". Такое заявление спикер сделала во время пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", посвященной вопросам качества образования.

У нас есть наша отечественная система "Сферум". Это наша отечественная система видеоконференцсвязи, поэтому мы готовы к любой ситуации, и, конечно, мы больше будем ориентироваться на наше программное обеспечение, но, конечно, это в поддержку традиционной системы образования. Сергей Кравцов, глава Минпросвещения России

Напомним, что ранее стало известно, что компания Zoom Video Communications запретила своим дистрибьюторам продавать доступ к сервису государственным учреждениям и компаниям на территории России и СНГ. Популярность данного сервиса увеличилась в период пандемии и введения карантинных мер. Ее не раз критиковали из-за проблем с безопасностью данных пользователей.

Видео: Facebook / Пресс-центр "Россия сегодня"