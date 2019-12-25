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В Минцифры исключили утечку данных россиян через предустановленное ПО
Сегодня, 12:29
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lesjasap

В Минцифры исключили утечку данных россиян через предустановленное ПО

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Чиновники прокомментировали заявление экспертов об угрозе для пользователей гаджетов.

В Минцифры исключили утечку данных россиян через предустановленное отечественное программное обеспечение. Об этом сообщили представители пресс-службы профильного ведомства в качестве комментария на заявление об угрозе, размещенное в СМИ.

На технику , которая произведена после 1 апреля 2021 года, предустанавливаются стандартные версии приложений, которыми уже пользуются десятки миллионов россиян. Это ПО загружается из магазинов приложений и соответствует их требованиям в части безопасности и защиты персональных данных.

пресс-служба Минцифры РФ

Чиновники объяснили, что при установке приложений пользователь должен ознакомиться с соглашением об использовании ПО. В этом документе прописаны все нюансы, в том числе, вопрос передачи личной информации и распространения рекламы. В Минцифры заметили, что ПО передает внешним ресурсам только технические сведения, необходимые для таргетирования.

Ввод электронных паспортов в России может начаться с 1 декабря 2021 года.

Фото: Piter.tv

Теги: гаджеты, минцифры, программное обеспечение, российское по
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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Колобов Василий
Сегодня 13:37

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