В Минцифры исключили утечку данных россиян через предустановленное ПО

В Минцифры исключили утечку данных россиян через предустановленное отечественное программное обеспечение. Об этом сообщили представители пресс-службы профильного ведомства в качестве комментария на заявление об угрозе, размещенное в СМИ.
На технику , которая произведена после 1 апреля 2021 года, предустанавливаются стандартные версии приложений, которыми уже пользуются десятки миллионов россиян. Это ПО загружается из магазинов приложений и соответствует их требованиям в части безопасности и защиты персональных данных.
пресс-служба Минцифры РФ
Чиновники объяснили, что при установке приложений пользователь должен ознакомиться с соглашением об использовании ПО. В этом документе прописаны все нюансы, в том числе, вопрос передачи личной информации и распространения рекламы. В Минцифры заметили, что ПО передает внешним ресурсам только технические сведения, необходимые для таргетирования.
Ввод электронных паспортов в России может начаться с 1 декабря 2021 года.
Фото: Piter.tv
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