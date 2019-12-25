В Минцифры исключили утечку данных россиян через предустановленное ПО

Чиновники прокомментировали заявление экспертов об угрозе для пользователей гаджетов.

В Минцифры исключили утечку данных россиян через предустановленное отечественное программное обеспечение. Об этом сообщили представители пресс-службы профильного ведомства в качестве комментария на заявление об угрозе, размещенное в СМИ.

На технику , которая произведена после 1 апреля 2021 года, предустанавливаются стандартные версии приложений, которыми уже пользуются десятки миллионов россиян. Это ПО загружается из магазинов приложений и соответствует их требованиям в части безопасности и защиты персональных данных. пресс-служба Минцифры РФ

Чиновники объяснили, что при установке приложений пользователь должен ознакомиться с соглашением об использовании ПО. В этом документе прописаны все нюансы, в том числе, вопрос передачи личной информации и распространения рекламы. В Минцифры заметили, что ПО передает внешним ресурсам только технические сведения, необходимые для таргетирования.

Ввод электронных паспортов в России может начаться с 1 декабря 2021 года.

Фото: Piter.tv