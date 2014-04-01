Проверенные экспертами приложения содержат механизмы, аналогичные Google AdMob и Facebook Ads.

Предустановленные российские приложения заподозрили в сливе данных за рубеж. Об этом рассказали представители "Коммерсанта" со ссылкой на сведения, предоставленные им АНО "Информационная культура". Эксперты определили, что отечественные программы, которые с 1 апреля должны в обязательном порядке устанавливаться на гаджетах, способны отправлять персональные сведения о пользователях за границу. Это связано с тем, что приложения содержат в себе

аналитические трекеры или скрытые программы, собирающие данные.

В числе компаний, которые могут получать данные, Google, Yahoo, Microsoft, Huawei, Facebook и другие зарубежные IT-корпорации. публикация СМИ

Специалисты проанализировали код 16 классов приложений, использующихся на платформах Android и iOS. В частности, в списке проверяемых программ оказались такие продукты как Mail.ru Group, "Яндекс", "Лаборатория Касперского", "Госуслуги" и платежная система "Мир". Установлено, что слежки за клиентом нет только в "Мире", во всех остальных находятся аналитические механизмы от Google AdMob и Facebook Ads. Разработчики приложений, в которых эксперты нашли уязвимость заявили, что обойтись без технологии слежки тяжело, а информация, которую они передают, не считается личными данными потребителя.

Миллер оценил переход "Газпрома" на российское ПО в 180 млрд рублей.

Фото: Piter.tv