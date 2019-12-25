Миллер оценил переход "Газпрома" на российское ПО в 180 млрд рублей

Глава компании направил документ Мишустину с просьбой пересмотреть некоторые пункты президентского проекта.

Алексей Миллер оценил переход "Газпрома" на российское программное обеспечение в 180 млрд рублей. Именно такой показатель ожидает руководство компании по суммарном объему затрат для реализации проекта президентского указа. Соответствующее письмо глава "Газпрома" направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину 5 марта. Журналисты "РБК" заявили об этом со ссылкой на текст документа, подлинность которого подтвердил собственный источник СМИ.

Принятие указа в текущей редакции приведет к существенной единовременной финансовой нагрузке и рискам негативного влияния на экономические показатели "Газпрома" Алексей Миллер, глава "Газпрома"

Топ-менеджер просит исключить из проекта президентского указа конкретные сроки перехода на российских софт и оборудование. В текущей версии документа правительство дает на переход на отечественное ПО время до первого января 2024 года, а на оборудование - до начала 2025 года. В "РБК" уточнили, что обоснования потенциальной суммы ущерба Миллер не привел. В настоящее время документ изучается представителями Минцифры.

В издании напомнили, что чистый убыток "Газпрома" за первые девять месяцев прошлого года составил более 218 млрд рублей.

Из-за долгов дочерней компании "Газпрома" без тепла и горячей воды остались около 400 человек.

Фото: Piter.tv