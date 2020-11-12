Из-за долгов дочерней компании "Газпрома" без тепла и горячей воды остались около 400 человек

Администрация Токсово вмешалась в решение вопроса.

В среду, 17 марта, жители 133 квартир многоквартирного дома в Токсово на Школьной улице, 10, остались без газа из-за четырехмесячной задолженности управляющей компании "Монтаж оборудование плюс", сообщили в пресс-службе АО "Газпром газораспределение Ленинградская область".

Дом обеспечивали теплом по договору между УК и поставщиком газа. Компания должна была собирать с жителей плату за газ и отвечать за то, чтобы средства перечислялись поставщику. УК уведомили о необходимости соблюдать обязательства и об отключении газа, но от урегулирования ситуации компания уклонилась. Поставщик включит тепло под гарантию уплаты долга до 25 марта.

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