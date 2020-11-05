В Петербурге в феврале задержали 103 недобросовестных перевозчика

В феврале Межведомственная транспортная комиссия Петербурга выявила 103 недобросовестных перевозчика. Об этом накануне сообщила пресс-служба комитета по транспорту.
Всего проверке подверглись 584 машины. По итогу сотрудники ГИБДД привлекли нарушителей к административной ответственности. 9 транспортных средств были арестованы.
Горожанам напомнили, что поездки на нелегальном транспорте могут быть опасны для жизни и здоровья.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что пассажирский транспорт в Петербурге планируют за три года перевести на природный газ.
Фото: Telegram / Начальник транспортного цеха
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все