В Петербурге в феврале задержали 103 недобросовестных перевозчика

Речь идет о нелегальных перевозчиках.

В феврале Межведомственная транспортная комиссия Петербурга выявила 103 недобросовестных перевозчика. Об этом накануне сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

Всего проверке подверглись 584 машины. По итогу сотрудники ГИБДД привлекли нарушителей к административной ответственности. 9 транспортных средств были арестованы.

Горожанам напомнили, что поездки на нелегальном транспорте могут быть опасны для жизни и здоровья.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пассажирский транспорт в Петербурге планируют за три года перевести на природный газ.

Фото: Telegram / Начальник транспортного цеха