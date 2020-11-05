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В Петербурге в феврале задержали 103 недобросовестных перевозчика
Сегодня, 12:10
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nadezhda_sib

В Петербурге в феврале задержали 103 недобросовестных перевозчика

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Речь идет о нелегальных перевозчиках.

В феврале Межведомственная транспортная комиссия Петербурга выявила 103 недобросовестных перевозчика. Об этом накануне сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

Всего проверке подверглись 584 машины. По итогу сотрудники ГИБДД привлекли нарушителей к административной ответственности. 9 транспортных средств были арестованы.

Горожанам напомнили, что поездки на нелегальном транспорте могут быть опасны для жизни и здоровья. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пассажирский транспорт в Петербурге планируют за три года перевести на природный газ. 

Фото: Telegram / Начальник транспортного цеха

Теги: маршрутки, перевозчики, проверка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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