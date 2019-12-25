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В Ленобласти проводится проверка по факту публикации о противоправных действиях в отношении несовершеннолетней
Сегодня, 11:24
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти проводится проверка по факту публикации о противоправных действиях в отношении несовершеннолетней

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Полицейские нашли спорные публикации в Интернете.

Полиция Тосненского района Ленобласти проводит проверку по факту публикации в Интернете о возможных противоправных действиях в отношении несовершеннолетней. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по региону.

Во время мониторинга полицейские выявили публикацию, содержащую сведения о возможных противоправных действиях в отношении несовершеннолетней. В настоящее время установлены участники инцидента, проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лица, разместившего видеозапись в сети.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение в установленном законом порядке.

Фото: Piter.tv

Теги: мвд, проверка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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