В Ленобласти проводится проверка по факту публикации о противоправных действиях в отношении несовершеннолетней

Полицейские нашли спорные публикации в Интернете.

Полиция Тосненского района Ленобласти проводит проверку по факту публикации в Интернете о возможных противоправных действиях в отношении несовершеннолетней. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по региону.

Во время мониторинга полицейские выявили публикацию, содержащую сведения о возможных противоправных действиях в отношении несовершеннолетней. В настоящее время установлены участники инцидента, проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лица, разместившего видеозапись в сети.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение в установленном законом порядке.

Фото: Piter.tv