В Токсово родилась девочка-зубренок

Со своим подарком зубр Победа успела аккурат к 80-й годовщине великого праздника.

У ленинградской Победы – прибавление. В Токсово первые шаги делает новая девочка-зубренок. Её мама родилась в канун 9 мая, поэтому и получила такое звучное имя. Об этом рассказали в администрации Ленинградской области.

Со своим подарком зубровнику Победа тоже успела аккурат к 80-й годовщине великого праздника. Ветеринары уже осмотрели малышку на расстоянии, и теперь будут наблюдать, профилактировать болезни и вакцинировать.

Ранее стало известно, что в Ленинградском зоопарке сразу три самки кенгуру Беннета стали мамами. Кенгурёнок появляется на свет крошечным – размером с горошину и весом всего около 1 грамма. Сразу после рождения он карабкается по шерсти матери в её сумку, где остаётся ещё минимум полгода. Всё это время малыш пьёт молоко, набирается сил и растёт.

Фото: Telegram/ Админка Ленобласти