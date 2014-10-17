В Токсово с электрички сняли 12-летнего зацепера

Как пояснил юный любитель экстрима, к совершению травмоопасной поездки его сподвигло увиденное видео в интернете.

В Ленинградской области на станции Токсово сотрудниками транспортной полиции установлен несовершеннолетний зацепер. Об этом сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу (СЗФО).

В дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение от сотрудника транспортной безопасности на станции Токсово о том, что на хвостовой части электрички "Санкт-Петербург – Кузнечное" находится молодой человек.

Установлено, что 12-летний школьник выехал со станции Лаврики, зацепившись за хвостовую часть электропоезда. Как пояснил юный любитель экстрима, к совершению травмоопасной поездки его сподвигло увиденное видео в интернете. Он намеревался доехать до станции Кавголово.

Полицейские провели профилактическую беседу с юным правонарушителем, в ходе которой ему объяснили, что подобные способы передвижения опасны для жизни и здоровья. В отношении законного представителя несовершеннолетнего составлен административный протокол по части 1 статьи 5.35 Кодекса об административных правонарушениях "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".

Ранее полицейские задержали 13-летнего зацепера из Ленобласти.

Фото: Piter.tv