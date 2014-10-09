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Ввод электронных паспортов в России может начаться с 1 декабря 2021 года
Сегодня, 22:32
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RipeHarvest

Ввод электронных паспортов в России может начаться с 1 декабря 2021 года

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Москвичи получат возможность оформить электронный документ уже в этом году.

На сайте Минцифры появился проект указа президента России Владимира Путина об электронном паспорте гражданина РФ.

По всей России нововведение вступит в силу не позднее 1 июля 2023 года. Паспорт включает в себя чип с информацией о гражданине. Также в электронном документе будет фотография и отпечатки пальцев. Россияне смогут установить мобильное приложение, которое будет выполнять функции паспорта. Электронный паспорт можно будет использовать при походе в МФЦ, покупке алкоголя и табака, а также заключении трудовых договоров.

Ранее мы сообщили, что Меркель не исключает закупок вакцины "Спутник V" в Германии.

Фото: pexels

Теги: россия, электронные паспорта
Категории: Новости России, Лента новостей,

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