Суд оштрафовал Zoom за отказ локализовать данные россиян

Сервису назначен штраф в размере 15 млн рублей.

Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал cервис видеоконференций Zoom за отказ локализовать данные россиян. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на суд.

Сервису назначен штраф в размере 15 млн рублей. Отмечается, что за аналогичное правонарушение оштрафовали стриминговый сервис Twitch. Позже будут вынесены решения по сервисам Pinterest, Hotels.com и Snap.

Ранее мы сообщали, что суд рассмотрит дело жителя Зеленограда, насмерть сбившего на BMW пенсионера.

Фото: Piter.tv