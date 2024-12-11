Суд рассмотрит дело жителя Зеленограда, насмерть сбившего на BMW пенсионера

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Судебная инстанция рассмотрит уголовное дело в отношении жителя Зеленограда, который 26 декабря прошлого года насмерть сбил 86-летнего мужчину на пешеходном переходе. Соответствующее заявление журналистам в социальных сетях сделала руководитель столичной пресс-службы прокуратуры Людмила Нефедова.

Напомним, что 26 декабря 2024 года пожилой мужчина начал переходить Центральный проспект в Зеленограде по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Однако добраться до тротуара на другой стороне дороги местный житель не успел, когда загорелся красный. Водитель, находившийся за рулем BMW Х5 XDRIVE25D, не убедился в том, что на переходе нет людей. Он увеличил скорость автомобиля, затем пересек стоп-илинию и сбил потерпевшего. Далее 86-летний пациент был госпитализирован в медицинское учреждение. Там он скончался от подученных в результате аварии травм. В настоящее время 52-летнему шоферу предъявлено обвинение по части 3 статьи 264 УК РФ. Речь идет о нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения (ПДД), повлекшее по неосторожности за собой смерть человека). Свою вину фигурант расследования признал.

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Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы