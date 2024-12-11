Петербуржец 2 года проведет в колонии за то, что зачислил себе 5 тысяч рублей с помощью бумажного чека

Он положил в купюроприемник бумажный чек и получил на счет 5 тысяч рублей.

Петербуржец обманул банкомат, использовав бумажный чек. Ближайшие несколько лет он проведёт в колонии особого режима. Об этом сообщила прокуратура Выборгского района.

В суде установлено, что что утром 8 июля 2024 года мужчина вставил в банкомат карту, ввел пин-код, выбрал операцию "внести наличные", и когда устройство было готово принять денежные средства, положил в купюроприемник бумажный чек. Вызвав сбой в работе банкомата, подсудимый зачислил себе на карту 5 тысяч рублей, которые в дальнейшем обналичил.

Виновному назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv