Российский суд оштрафовал TikTok на 2,6 млн рублей за призывы к незаконным митингам

Позже суд рассмотрит аналогичные дела в отношении Telegram и других соцсетей.

Мировой суд в Москве оштрафовал TikTok на 2,6 миллиона рублей. Компании придется выплатить штраф за отказ удалить противоправную информацию, в том числе о несогласованных акциях. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.

Напомним, Роскомнадзор с февраля по март составлял протоколы за распространение в интернете постов с призывами участвовать в незаконных акциях протеста. Ведомство грозило штрафами за публикации таким соцсетям как TikTok, "ВКонтакте", Telegram, "Одноклассники", Facebook, Twitter и YouTube.

Мировой судебный участок Москвы номер 422 признал TikTok виновным по ч. 2 ст. 13.41. КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ об информации) и назначил этому юридическому лицу наказание в виде штрафа в размере 2,6 млн рублей. из сообщения пресс-службы суда

Также суд 6 апреля должен был рассмотреть протоколы по аналогичному делу в отношении Telegram, но слушания были отложены до 12 апреля из-за неявки сторон.

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