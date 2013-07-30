Россияне стали чаще использовать обсценную лексику в соцсетях на фоне борьбы с матом

Закон о запрете мата в интернете вступил в силу 1 февраля.

Жители России стали больше употреблять мат в интернете после введения поправок, направленных против распространения нецензурной лексики в Сети. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование "Медиалогии".

"Медиалогией" были выделены 66 нецензурных слов и словосочетаний на русском языке. Благодаря алгоритму удалось произвести подсчет, какие из них чаще появлялись в постах и комментариях пользователей ряда социальных сетей в России.

Согласно результатам исследования, с 1 февраля по 31 марта 2021 года, в соцсетях "ВКонтакте", "Одноклассники", Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Telegram и TikTok россияне сделали более 20 миллионов публикаций с использованием обсценной лексики.

Отмечается, что за такой же период времени ровно год назад в тех же социальных сетях было зафиксировано на 10% меньше подобных публикаций.

Напомним, в РФ с 1 февраля вступил в силу закон, который обязывает соцсети находить и блокировать посты с незаконным контентом. Это касается ресурсов, посещаемость которых в России достигает 500 тысяч пользователей в сутки.

Ранее "Яндекс" выступил против предустановки приложений компании без возможности удаления.

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