Изменился сам логотип, а также вид поисковой строки.

Российская компания "Яндекс" поменял логотип впервые за 13 лет своего существования. На главной странице портала присутствует обновленный логотип, а строка поиска перестала быть в форме стрелки. Об этом сообщило "РИА Новости".

По словам представителей "Яндекса", новый логотип разработали специалисты самой компании. Новая айдентика передает суть современного образа интернет-холдинга.

Логотип — часть новой айдентики "Яндекса". <…> Знак можно будет увидеть в интерфейсах и в жизни, например на сумках курьеров. Шрифт будет использоваться в логотипах сервисов. из сообщения компании.

Дизайн-директор компании Геннадий Лохтин заявил, что 13 лет назад никто не представлял, что "Яндекс" сможет заниматься доставкой товаров, а также иметь свой сервис для онлайн-покупок и делать беспилотные автомобили.

Ранее В Петербурге были задержаны участники акции против блокировки Twitter.

Фото: скриншот логотипа "Яндекса"