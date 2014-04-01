В Петербурге задержаны участники акции против блокировки Twitter

Протестующие были в темных мантиях и в балаклавах, в руках они держали зажженные факелы и красные флаги с эмблемой Роскомнадзора.

В Петербурге во время акции против блокировки Twitter задержали четырех человек. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Молодежного демократического движения "Весна".

Протестующие были в темных мантиях и в балаклавах, в руках они держали зажженные факелы и красные флаги с эмблемой Роскомнадзора.

"Роскомнадзор ведет Россию к тоталитаризму […] Мы показываем, к чему придет наша страна, если позволить государству цензурировать интернет", - написали участники акции протеста в Twitter-аккаунте движения "Петербургская Весна".

Буквально через минуту после начала акции подъехал микроавтобус с полицейскими. Всех задержанных, предположительно, увезли в 52-е отделение полиции.

Роскомнадзор 10 марта замедлил трафик Twitter для жителей России. Ведомство пытается принудить соцсеть соблюдать нормы российского законодательства.

По данным Роскомнадзора, с 2017 года администрации Twitter было направлено более 28 тысяч требований об удалении публикаций. Все они были проигнорированы. Речь идет о публикациях с детской порнографией, материалах, склоняющих несовершеннолетних к суициду, а также рекламирующих приобретение, изготовление и употребление наркотиков.

Роскомнадзор дал Twitter месяц для исправления сложившейся ситуации. После соцсеть могут заблокировать на территории РФ.

Ранее мы писали, что акция в защиту сквера в Кузнечном переулке прошла без задержаний.

Фото: Twitter / Петербургская Весна