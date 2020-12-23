Акция в защиту сквера в Кузнечном переулке прошла без задержаний

Полицейские вмешались под конец акции и напомнили о правилах проведения публичных мероприятий.

Вечером во вторник, 30 марта, прошла мирная акция в защиту сквера в Кузнечном переулке. Полицейские напомнили собравшимся о недопустимости нарушения правил проведения публичных мероприятий. По предварительной информации, обошлось без задержаний.

Петербуржцы выстроились в живой щит и некоторое время просто разговаривали друг с другом. Напомним, что в январе чиновники Законодательного собрания предложили не включать в перечень зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП) сквер в Кузнечном переулке, лишая таким образом сквер защитного статуса. Второе чтение законопроекта пройдет завтра. Примечательно, что о необходимости включения сквера в перечень ЗНОП заговорили летом 2019 года, однако участок так и остался пригодным для застройки. На его месте планируют разместить новое здание для музея Достоевского.

Ранее мы писали, что петербуржцы выступили в защиту сквера в Купчино.

Bидео: Piter.TV