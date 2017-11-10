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Петербуржцы выступили в защиту сквера в Купчино
Сегодня, 20:46
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kraratau27

Петербуржцы выступили в защиту сквера в Купчино

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На данный момент петербуржцы собирают подписи в защиту территории.

Во Фрунзенском районе местные жители выступили против застройки сквера, собравшись вместе на перекрестке улиц Купчинской и Олеко Дундича. Об этом в воскресенье, 28 марта, сообщает движение "Молодой Петербург". По данным движения, в акции протеста участвовало порядка ста жителей. 

Известно, что на территории начали вырубать кустарники и деревья, чтобы застроить сквер многоэтажными зданиями. Жители Купчино категорически против такой перспективы, отмечая, что город нуждается в парках и скверах. 

Этот сквер ранее числился официальной зелёной зоной, но из состава ЗНОП его вывели ради строительства многоэтажки. Ранее даже администрация Фрунзенского района прислушалась к позиции жителей и проект планировки территории не одобрила. Однако с появлением нового главы в районе приоритеты изменились

говорится в сообщении в группе "Красивый Петербург"

На данный момент петербуржцы собирают подписи в защиту территории.

Ранее мы писали, что ЗакС одобрил поправки в закон о новых территориях зеленых насаждений в Петербурге. 

Фото: activatica.org

 

Теги: акции протеста, купчино, фрунзенский район
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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