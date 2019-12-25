ЗакС одобрил поправки в закон о новых территориях зеленых насаждений в Петербурге

Парламентарии волнуются, что по факту территории зеленых зон сократят, а вместо них включат в перечень ЗНОП небольшие участки на придомовых территориях.

Депутаты Законодательного собрания Петербурга приняли в первом чтении поправки в закон о зеленых насаждениях общего пользования. Некоторые из них законопроект раскритиковали. Заседание в Мариинском дворце проходит сегодня, 23 декабря.

"За" проголосовали 39 парламентариев, "против" ― 5. Законопроект предлагает уменьшить количество ЗНОП городского значения в общей сложности на 198,3 га и перевести их из городского в местное значение. Некоторые парки в ЗНОП не вошли парк Интернационалистов, парк Малиновка, Муринский парк и Ржевский лесопарк.

Всего в список попали 23 новых объекта, у 182 участков скорректировали границы, исключили из перечня 138 объектов. Председатель ЗакСа Вячеслав Макаров призвал депутатов ко второму чтению еще раз внимательно "проинвентаризировать" свои территории.

Ранее Piter.TV рассказал о том, как как петербуржцы борются за парки и скверы.

Фото: Муниципальное образование № 72 / "ВКонтакте"