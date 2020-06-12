Зелёная зона разногласий. Как петербуржцы борются за парки и скверы

Парки и скверы неоднократно становились поводом для разногласий между властью, бизнесом и петербуржцами. Piter.TV собрал самые "громкие" истории.

На этой неделе, 9 июня, активистам удалось добиться признания незаконности строительства спортивного объекта в Муринском парке. Судебное разбирательство в горсуде длилось с января и сейчас, возможно, подошло к финальной черте. Piter.TV решил подробнее рассказать о ситуации и вспомнить другие зеленые зоны, за которые боролись горожане в течение последних нескольких лет.

Муринский парк

История началась в мае 2018-го года, когда губернатор города Георгий Полтавченко и учредитель ООО "Анна Нова" Анна Баринова подписали соглашение по развитию выставочной и спортивной инфраструктуры города. Это означало, что на Гражданском проспекте должен появиться еще один, второй, спортивный комплекс организации. Ранее там построили "Nova Arena" с игровыми площадками и фитнес-клубом. На второй объект, который бы уничтожил деревья, местные жители были не согласны. Планировалось, что под застройку отдадут 1,8 га земли. Законность этого вызывала вопросы: можно ли территорию, которая предназначена для рекреации, отдавать под "спорт"?

С 2019-го года петербуржцы начали активно бороться за парк: собирали подписи к петиции, проводили одиночные пикеты у Смольного, устроили флешмоб "Народный щит". Активисты требовали не трогать деревья, построить комплекс где-нибудь вне зеленой зоны, а территорию благоустроить. Несмотря на это, 3 июля застройщик получил порубочный билет, 5 июля окружил участок забором, а затем появились первые "жертвы". Согласно паспорту объекта, рабочие должны были снести 171 дерево. Инвестор Олег Баринов отметил, что за каждое дерево было заплачено. Кроме того, они были больными и непригодными для пересадки.

После того, как часть деревьев была уничтожена и негодование жителей возросло, в дело вмешался временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов. Работы были приостановлены, судьбу парка должны были решить на общественном обсуждении, однако вопрос заморозили почти на 8 месяцев. Как заявил врио, все документы на строительство застройщик получил от прошлого губернатора и администрации, также не хочется портить отношения с ООО "Анна Нова".

Несмотря на то, что строительство было приостановлено, это не означало, что его не будет. Активисты группы "За сохранение Муринского парка" регулярно писали на страницу губернатора, но каждый раз получали один ответ – вопрос будет рассмотрен. Петербуржцы продолжили выходить с пикетами к Смольному, затем началось активное разбирательство в суде. К защите парка также подключили некоторые депутаты. Ответчиком выступило городское правительство. Оно утверждало, что своим постановлением об изменении Правил землепользования и застройки (ПЗЗ) можно не соблюдать закон о зеленых насаждениях общего пользования (ЗНОП). Также в Смольном посчитали, что можно менять Генплан уже после того, как он был одобрен Законодательным Собранием.

Ситуация разрешилась на финальном заседании в Санкт-Петербургском городском суде, которое несколько раз переносилось. 9 июня 2020 суд признал недействительной постановление правительство, по которому территория переходит из зоны "рекреация" в зону "спорт". Это не соответствует закону "О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге" и "О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге". Через 30 дней после вступления решения в законную силу, дело отправится в Куйбышевский районный суд.

Сквер у СКК

В 2015 году у владельца хоккейного клуба "СКА" Геннадия Тимченко появилась идея реконструировать СКК "Петербурсгкий". Дорогостоящий проект предложили окупить за счет того, чтобы отдать территорию вокруг комплекса под жилую и деловую застройку. Таким образом, сквер был бы уничтожен. Было решено, что на месте появится обновленный многофункциональный спортивно-культурный комплекс с ледовой ареной площадью до 190 тыс. кв. метров. Он сможет вмещать до 23 тыс. зрителей. Новое здание станет площадкой для чемпионата мира по хоккею в 2023 году.

В декабре 2018 на заседании ЗакСа депутаты не стали поддерживать сохранение зеленой зоны: это шло вразрез с интересами застройщика. Спустя ровно год, глава комитета по инвестициям заявил о том, что обещанной жилой застройки вокруг комплекса не будет. Место жилья займут деревья и парк. Активистов волновало, что реконструкция в любом случае понесет за собой уничтожение деревьев и выступали против сноса здания. Однако обстоятельства сложились так, что 31 января СКК рухнул во время демонтажных работ, один человек погиб. На данный момент от обломков ничего не осталось.

На этой неделе концессионер СКК "СКА Арена" представил проект застройки территории. Согласно нему, в парке площадью 15 га высадят более 5 тыс. деревьев и кустарников, однако 146 деревьев, которые находятся на проспекте Юрия Гагарина, придется снести. Еще 111 пересадят на другой участок в Московском районе.

Активисты утверждают, что по факту придется уничтожить гораздо больше деревьев – на территории их растет около 700.

Мы призываем не допустить бессмысленную вырубку: город задыхается от планомерного уничтожения зелени, а для того, чтобы саженцы выросли, потребуются десятилетия. говорится в сообщении группы "Красивый Петербург".

На данный момент петербуржцы пытаются добиться того, чтобы действие порубочного билета в комитете по благоустройству Петербурга признали недействительным.

Парк Малиновка

В 2013-м году жители Красногвардейского района узнали о планах властей по строительству 67-метровой церкви в парке Малиновка около торгового центра "Июнь". Зеленую зону ждало сокращения площади, при этом объект религиозной организации в парке уже был. Из-за протестов горожан от идеи в Смольном отказались.

Предложение о строительстве церкви вновь появилось в 2015-м году. Его автором стал депутат Законодательного Собрания Виталий Милонов. Несмотря на то, что исполнительные органы идею не поддерживали, в ЗакСе большинство высказались "за". Часть депутатов не хотела включать Малиновку в зону зеленых насаждений общего пользования. За сохранение зеленой зоны выступал вице-губернатор Петербурга Игорь Албин.

Ситуация изменилась в августе 2019, когда в парке побывал будущий губернатор Александр Беглов. Он пообещал, что поставит вопрос о сохранении парка. Тогда же стало известно, что территорию благоустроят: поставят скамейки, высадят новые деревья, выпустят рыб в пруд. Решение не заставило себя долго ждать: для церкви решила выбрать другое место, которое одобрит общественность. В качестве альтернативы был предложен участок на улице Передовиков, а парк пообещали включить в список ЗНОП.

Придет время, проект будет рассмотрен. сказал председатель ЗакСа Вячеслав Макаров в ноябре 2019.

Отметим, что на сайте открытых данных города, парк Малиновка площадью 14 га между улицами Энтузиастов, Передовиков, проспектами Косыгина и Индустриальным был включен в ЗНОП городского значения еще в 2007 году.

Парк в устье реки Смоленки

В сентябре 2018 года Смольный одобрил строительство апарт-отелей ООО "Новые территории девелопмент" ("НТД") в устье реки Смоленки. Ранее планировалось, что там появится "Театр песни Аллы Пугачевой", однако от проекта отказались. Комиссия по Генплану Петербурга одобрила присвоение рекреационного статусу территории. Это означало, что на участке могут быть размещены объекты отдыха, туризма, санитарно-курортного лечения и так далее. Также могут быть размещены зеленые насаждения и объекты инженерной и транспортной инфраструктуры. Общественно-деловые здания могут быть построены только в том случае, если они будут обслуживать зону.

Реакция жителей не заставила себя долго ждать: 30 сентября они вышли на митинг. По словам активистов, для них это одна из немногих зеленых зон в микрорайоне. Отметим, что к территории и ее ценности все относились по-разному.

Никакой рекреационной зоны там нет, обычный неблагоустроенный пустырь для собачников/алкашей/шашлычников. написал пользователь в комментариях YouTube-канала "Парк на Смоленке".

Ситуация с территорией дошла до суда и до антимонопольного ведомства. В июне 2019 Смольный по решению суда расторг договор с застройщиком. В отношении правительства возбудили дело, так как оно незаконно передало "НТД" территорию под застройку. А УФАС заявило, что Смольный необоснованно присвоил себе статус стратегического инвестора организации, и потому предоставил участок на улице Кораблестроителей без торгов. Таким образом, власти создали условия недобросовестной конкуренции.

К судебным разбирательствам решил присоединиться инвестор. Он пытался доказать, что территория была включена в состав зоны зеленых насаждений общего пользования после того, как было разрешено строительство, однако выиграть дело не удалось. В марте этого года участки в устье реки Смоленки Васильевского острова официально освободили от договоров аренды. На месте останется парковая зона.

Видео: "Живем на Васильевском | Васильевский остров", "Сквер у СКК", "За сохранением Муринского парка", Piter.TV, Максим Резник

Фото: "За сохранение Муринского парка", "Сквер у СКК", В ЗАЩИТУ ПАРКА МАЛИНОВКА (возле ТЦ "Июнь"), "Парк на Смоленке" / VK