Полтавченко просят отказаться от строительства "Театра песни"в последней зеленой зоне Васильевского острова

Депутаты солидарны с петербуржцами: необходимости в еще одном объекте с отелями и апартаментами город не нуждается.

Петербургский парламентарий Максим Резник обратился к губернатору Георгию Полтавченко с просьбой запретить строительство в последней "зеленой зоне" Васильевского острова. Напомним, что около устья реки Смоленки чиновники собираются создать "Театр песни". Местные жители не поддерживают инициативу, требуя оставить место под парк.

Депутат отметил, что району необходимо оставить единственную территорию, в котором можно создать рекреационное пространство.

К настоящему времени Алла Пугачева уже "покинула" проект. Остался просто "Театр песни", видимо, уже имени Евгения Финкельштейна, который не оставил намерения возвести на Васильевском острове концертный зал, совмещенный, разумеется, с гостиницей и апартаментами. Ни в том, ни в другом функционале необходимости на территории района нет заявил политик

Напомним, что согласно первоначальным планой земельный участок должен был стать Морским фасадом города, но после разработки намывных территорий решено было застроить пространство.

На сегодняшний день в устье реки Смоленки растет свыше 500 деревьев, богатый растительный покров, здесь гнездятся птицы. На этой территории отдыхает и гуляет много людей. Прошу Вас отказаться от строительства резюмировал депутат

Напомним, что власти отказались от идеи строительства зоопарка в Ржевском лесопарке.

Фото: Piter.tv